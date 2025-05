Kind bei Unfall mit Straßenbahn in Halle verletzt

Halle - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Halle mit dem Kopf unter die seitliche Verkleidung einer Straßenbahn geraten und verletzt worden. Die Straßenbahn fuhr an der Haltestelle Marktplatz ab, als der Fahrer plötzlich einen Schrei hörte, wie die Polizei mitteilt. Er leitete umgehend eine Notbremsung ein. Dadurch konnte laut Polizei verhindert werden, dass das Kind in Kontakt mit den Rädern kam.

Warum das Mädchen im Beisein der Mutter unter die Straßenbahn geriet, ist unklar. Sie wurde den Polizeiangaben nach mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer habe unter Schock gestanden und sei vor Ort medizinisch versorgt worden. Der Straßenbahnverkehr Richtung Franckeplatz war zwischenzeitlich unterbrochen.