Die Nachfolge für die Spitze des MDR-Funkhauses Thüringen ist beschlossene Sache. Astrid Plenk kennt sich in Erfurt schon bestens aus.

KiKa-Chefin Plenk wird MDR-Funkhausdirektorin in Thüringen

Erfurt - Die bisherige Chefin des Kinderkanals (KiKa), Astrid Plenk, übernimmt ab 1. April die Leitung des MDR-Landesfunkhauses Thüringen. Der MDR-Rundfunkrat stimmte am Montag für die Berufung der 47-Jährigen, wie das Gremium nach der Sitzung mitteilte. Plenk sei eine ausgewiesene Medienmanagerin mit langjähriger Führungserfahrung, erklärte MDR-Intendant Ralf Ludwig. Sie folgt auf Boris Lochthofen, der den Sender zum Ende des vorigen Jahres verlassen hatte. Plenk stammt aus Bernburg in Sachsen-Anhalt. Seit 2018 war sie Programmgeschäftsführerin des KiKa mit Sitz in Erfurt.