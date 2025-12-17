Mehr als 100.000 alte Bohrungsdokumente werden per KI in Sekunden durchsuchbar. Wie das der Lithium-Förderung in der Altmark einen Schub geben soll.

Salzwedel - Für die Lithiumgewinnung in der Altmark setzt Neptune Energy verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI). Um das geologische Wissen aus der bisherigen Erdgasförderung für das geplante Lithium-Projekt zu erschließen, seien die Papierarchive in eine digitale, durchsuchbare Datenbank verwandelt worden, teilte das Unternehmen mit. Es handele sich um mehr als 100.000 Dokumente aus fast 60 Jahren Erdgasproduktion. In dieser Zeit seien rund 400 Bohrungen durchgeführt worden.

Was früher tage- oder wochenlange Recherchen in Papierarchiven bedeutete, sei jetzt mit einer gezielten Chat-Abfrage möglich. Damit sollen die bisherigen geologischen Erkenntnisse besser zugänglich gemacht werden, um das Lithium-Projekt voranzutreiben.

Probephase bis zum kommenden Jahr

Die Altmark bietet nach Unternehmensangaben ein großes Potenzial für die Versorgung mit Lithium, einem zentralen Rohstoff für Batterien und Elektromobilität. Es handele sich um eine der größten projektbezogenen Lithium-Ressourcen der Welt. Im April vergangenen Jahres hatte das Unternehmen vom Landesamt für Geologie und Bergbau Sachsen-Anhalt die Bewilligung zur Gewinnung von Lithium in der Altmark erhalten. Bis Mitte kommenden Jahres sollen im Rahmen einer Pilotphase verschiedene Technologien getestet werden.