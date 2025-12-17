Trotz zweier siegloser Spiele sind die Aufstiegsplätze für Hertha BSC noch in Sichtweite. Im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld fehlt ein Mittelfeldspieler verletzungsbedingt.

Berlin - Nach zwei sieglosen Spielen in Folge muss Hertha BSC im letzten Heimspiel des Jahres auf Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher verzichten. Der 20-Jährige hat sich eine leichte Sprunggelenksverletzung zugezogen und fehlt im Flutlicht-Duell mit Arminia Bielefeld an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky).

Entwarnung gab Trainer Stefan Leitl hingegen bei Stürmer Dawid Kownacki. Der Pole hatte das Training am Dienstag nach einem Zusammenprall abbrechen müssen. „Er steht definitiv zur Verfügung“, berichtete Leitl.

„Die Leistungsdichte ist extrem“

Die Aufstiegsambitionen des Berliner Fußball-Zweitligisten hatten durch das 0:2 gegen Magdeburg und das 3:3 bei Greuther Fürth einen Dämpfer bekommen. Dennoch bleibt der Rückstand auf Rang drei mit fünf Zählern gering. „Fakt ist, dass wir dieses Spiel nicht verlieren dürfen“, stellte Leitl klar.

Ein Sieg und Hertha würde mit 30 Punkten in die Weihnachtspause gehen. „Wenn wir oben dranbleiben wollen, brauchen wir diese 30 Punkte“, sagte der 48-Jährige und betonte einmal mehr die Ausgeglichenheit der Liga. „Die Liga ist verrückt. Die Leistungsdichte ist extrem in meinem Empfinden. Die Unterschiede sind echt gering“, beschrieb Leitl die enge Konkurrenzsituation.

Letzter Bielefelder Sieg am 8. November

Die Arminia will im Olympiastadion ihre Negativserie beenden. Die Mannschaft von Michél Kniat wartet seit dem 8. November auf einen Sieg in der 2. Liga. Nach drei Niederlagen in Serie erkämpfte Bielefeld am vergangenen Wochenende gegen Kaiserslautern zumindest mal wieder einen Punkt.