Die Versicherungswirtschaft hat neue Regionalklassen für die Kfz-Haftpflicht berechnet: Während Autobesitzer in Leipzig profitieren, zahlen die im Kreis Meißen wohl im kommenden Jahr drauf.

Meißen/Berlin - Autobesitzer im Landkreis Meißen müssen mit höheren Beiträgen für die Kfz-Haftpflicht rechnen. Hintergrund ist eine Neuberechnung der Schadensbilanzen und Regionalklassen der rund 400 Zulassungsbezirke bundesweit. Dabei ergaben sich im Landkreis Meißen höhere Klassen in der Haftpflichtversicherung, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Dagegen könnten sich rund 200.000 Versicherte in Leipzig über niedrigere Klassen freuen.

Grundsätzlich gilt: Je besser die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger ist das für den Versicherungsbeitrag, der aber noch von weiteren Faktoren bestimmt wird. Maßgeblich ist für die Regionalklasse der Wohnort des Halters - und nicht, wo ein Schaden entstanden ist. Die Regionalstatistik des GDV ist für Versicherungen unverbindlich. Sie kann ab sofort bei Neuverträgen und für bestehende Verträge ab dem nächsten Versicherungsjahr angewendet werden, teilte der GDV mit.

Neu berechnet wurden den Angaben zufolge auch die Regionalklassen für die Kaskoversicherung. Hier gibt es keine Erhöhungen in Sachsen, in vier Regionen sinken sie sogar: Dresden, Erzgebirgskreis, Görlitz und Nordsachsen. In Görlitz gelten künftig für die Teil- und die Vollkasko niedrigere Klassen, in den anderen drei Regionen jeweils nur für eine der beiden Versicherungsarten.