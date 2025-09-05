Drognitz - In der Gemeinde Drognitz (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) brennen drei Wohnhäuser und drei Scheunen. Das Feuer brach nach Mitternacht aus zunächst ungeklärten Gründen in einer Scheune aus und breitete sich dann aus, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten auch am Morgen noch an - wie lang noch, war zunächst nicht klar. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Bewohner seien in Sicherheit.