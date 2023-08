Hannover - Sebastian Kerk wechselt von Hannover 96 zum polnischen Fußball-Erstligisten Widzew Lodz. Das gaben beide Vereine am Mittwoch bekannt. Der Mittelfeldspieler erhält bei den Polen einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Unter 96-Trainer Stefan Leitl hatte Kerk in der 2. Bundesliga zuletzt einen schweren Stand. In der vergangenen Spielzeit kam der frühere Stammspieler nur noch auf 17 Einsätze.

Der 29-Jährige war im Sommer 2021 vom VfL Osnabrück nach Hannover gewechselt. In zwei Jahren absolvierte Kerk 51 Pflichtspiel-Einsätze im Trikot der Niedersachsen. Dem Mittelfeldspieler gelangen dabei zwölf Treffer und fünf Vorlagen für den Zweitligisten. 96 hatte nach der vergangenen Spielzeit angekündigt, dass Kerks auslaufender Vertrag nicht verlängert wird.