Die U21 muss in den EM-Qualifikationsspielen auf Linus Gechter und Aljoscha Kemlein verzichten. Zwei andere Berliner Spieler sind dennoch bei der Junioren-Nationalmannschaft dabei.

Berlin - Aus dem Berliner Quartett ist ein Duo geworden: Linus Gechter von Hertha BSC und Aljoscha Kemlein vom 1. FC Union haben ihre Reise zur U21 wegen Verletzungen absagen müssen. Die Fußball-Profis können somit nicht in den EM-Qualifikationsspielen der Junioren-Nationalmannschaft am Freitag in Jena gegen Griechenland und am folgenden Dienstag in Belfast gegen Nordirland mitwirken. Das teilte der DFB mit.

Rothe und Ansah noch dabei

Verbliebene Berliner sind im Kader von Trainer Antonio di Salvo die beiden Union-Profis Tom Rothe und Ilyas Ansah. Zum Aufgebot gehört auch der ehemalige Herthaner Lukas Ullrich, der mittlerweile für Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga spielt. Für Gechter und Kemlein wurden der Frankfurter Elias Baum und Kofi Amoako von Dynamo Dresden nachnominiert.

Kemlein und Gechter verpassen somit auch die Testspiele ihrer Clubs in der Länderspielpause. Union spielt am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Regionalligisten FSV Luckenwalde 63. Die Hertha tritt um 13.30 Uhr beim Bundesligisten VfL Wolfsburg an.