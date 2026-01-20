Roßleben-Wiehe - In einem Mehrfamilienhaus in Roßleben-Wiehe (Kyffhäuserkreis) ist in einem Keller ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wurden infolge der Rauchentwicklung am Morgen zwei Menschen leicht verletzt. Nach dem Alarm gegen 4.30 Uhr mussten demnach 24 Bewohner evakuiert werden. Der Brand wurde innerhalb einer Stunde gelöscht, wie es weiter hieß. Die Brandursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.