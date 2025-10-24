In der Nacht rückt die Feuerwehr im halleschen Norden zu einem Einsatz aus. Vieles ist noch unklar - doch laut Polizei gibt es Verletzte.

Halle an der Saale - Mehrere Menschen sind bei einem Kellerbrand in Halle (Saale) leicht verletzt worden. Der Keller des Mehrfamilienhauses im Gebiet Heide-Nord habe in der Nacht auf Freitag Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Zur Brandursache konnte die Polizei bisher keine Informationen geben. Auch genauere Details zu den Verletzten blieben noch aus.

Die Mitteldeutsche Zeitung berichtete zuvor von 50 Personen, die im Geschehen das Gebäude verlassen mussten. Die Polizei bestätigte dies bisher nicht.