Nun warnt der Wetterdienst auch für den Westen und Nordwesten Brandenburgs nicht mehr vor Unwettern. Glatt bleibt es trotzdem, auch in Berlin.

Für Teile Brandenburgs galt die amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis noch bis in den Abend. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Die Unwetterwarnung vor Glatteis des Deutschen Wetterdiensts (DWD) ist nun für ganz Brandenburg ausgelaufen. Dort war bis zum Donnerstagabend noch der Westen und Nordwesten des Bundeslands betroffen. Die Niederschläge mit gefrierenden Regen seien weitestgehend abgeklungen, sagte ein DWD-Sprecher in der Nacht. Zuvor hatte der Wetterdienst bereits Entwarnung für Berlin und den Rest Brandenburgs gegeben. Glatt - und damit gefährlich - dürfte es vereinzelt aber weiter sein.

Für Berlin und Brandenburgs gilt nun eine amtliche Warnung vor markanter Glätte. Nicht notwendige Aufenthalte im Freien und Fahrten sollten vermieden und das Verhalten im Straßenverkehr angepasst werden, wie es vom Wetterdienst hieß. Es bestehe erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen.

Der DWD warnt mit einem mehrstufigen System. Unwetterwarnungen sind Warnungen der dritten Stufe, Warnungen vor markantem Wetter hingegen sind Stufe 2.