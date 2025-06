Erfurt - Kurze Hosen sind im Plenarsaal des Thüringer Landtags unerwünscht. Darauf wies Landtagspräsident Thadäus König in einer Sitzung des Parlaments hin. „Auch wenn die Temperaturen heute sommerlich sind, bitte ich auch daran zu denken, dass die Würde des Hauses auch entsprechende Kleidung vorsieht. Das heißt, hier den Plenarsaal bitte nicht in kurzen Hosen betreten“, sagte König. Dieser Hinweis sei nicht nur an die Abgeordneten, sondern auch an die Mitarbeiter gerichtet.

Wen genau König mit seinem Hinweis im Blick hatte, blieb zunächst unklar. Während der Plenarsitzung herrschten draußen sommerliche Temperaturen von mehr als 25 Grad, der Plenarsaal ist aber in der Regel klimatisiert.