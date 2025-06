Berlin - Hertha BSC hat Paul Seguin vom Liga-Rivalen FC Schalke 04 verpflichtet. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb beim Berliner Club aus der 2. Fußball-Bundesliga einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2027 gültig ist. Seguin ist nach Sebastian Grönning (FC Ingolstadt), Leon Jensen (Karlsruher SC) und Niklas Kolbe (SSV Ulm 1846) die vierte Neuverpflichtung der Hertha in diesem Sommer.

„Paul vereint Ball- und Passsicherheit, ein hohes Spielverständnis sowie jede Menge Erfahrung und Routine in der 2. Bundesliga, mit der er unsere Mannschaft verstärken wird. Wir sind deshalb sehr glücklich über seine Unterschrift, sagte Sportdirektor Benjamin Weber

Trainer Stefan Leitl bekommt in Seguin einen Wunschspieler. Beide hatten bereits bei der SpVgg Greuther Fürth zusammengearbeitet und den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Das streben sie auch mit der Hertha an. Für den Sohn des ehemaligen DDR-Nationalspielers Wolfgang Seguin musste der Hauptstadt-Club eine Ablösesumme zahlen, er hatte bei den Schalkern noch einen ein Jahr gültigen Vertrag gehabt.

Seguin absolvierte in der vergangenen Saison 25 Partien, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Er spielte auch schon in der Bundesliga: pikanterweise beim Hertha-Lokalrivalen Union Berlin in der Saison 2022/2023 sowie ein halbes Jahr beim VfL Wolfsburg in der Saison 2018/2019. Vom 1. Januar 2019 bis Juni 2022 spielte Seguin in Fürth.