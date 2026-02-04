Ein Tiertransport mit 750 Ferkeln musste auf der A9 gestoppt werden: Die Wasserversorgung funktionierte nicht, dazu gab es einen Bremsdefekt. Wie es für die Tiere weiterging.

Ein Viehtransporter mit Ferkeln wurde auf einem Rastplatz an der Autobahn 9 gestoppt (Symbolbild)

Hermsdorf - Weil ein Viehtransporter ohne funktionierende Wasserversorgung für die Tiere unterwegs war, hat die Polizei auf der Autobahn 9 im Saale-Holzland-Kreis einen Transport mit 750 Ferkeln gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, stellten die Beamten den Lastwagen am Dienstagabend auf einem Rastplatz nahe dem Hermsdorfer Kreuz in Fahrtrichtung München nach einem Hinweis fest.

Mängel aufgedeckt

Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht. Zudem stellten die Beamten einen technischen Defekt an den Bremsen fest, der eine Weiterfahrt unmöglich machte.

Für den Viehtransport auf Lastwagen gelten innerhalb der Europäischen Union strenge Regeln zur Wasserversorgung. Demnach müssen die Tiere während der Beförderung in angemessenen Abständen Zugang zu Wasser haben. Bei längeren Fahrten sind funktionsfähige Tränkesysteme vorgeschrieben.

Der Viehtransport war von Brandenburg nach Bayern unterwegs. Über den Empfänger des Transportes wurde ein Ersatzfahrzeug organisiert. Das zuständige Veterinäramt begleitete die Umladung und begutachtete die Tiere.

Ermittlungen laufen

Am Mittwochmorgen waren alle Ferkel unversehrt in das Ersatzfahrzeug umgeladen worden. Der defekte Viehtransporter wurde anschließend einer technischen Prüfstelle vorgestellt. Die Untersuchungen dauern an, entsprechende Verfahren sollen folgen.