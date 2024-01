Kein Hochwasser mehr in Sachsen: Nur Elbe noch über Normal

Die Anleger für Flusskreuzfahrten in Torgau schwimmen im Hochwasser der Elbe.

Dresden - Eine Woche nach dem Höhepunkt des Hochwassers ist die Elbe weiterhin voller als üblich und schwillt nur langsam ab. Montagmittag wurden am Pegel Dresden 3,26 Meter gemessen, normal ist an der Augustusbrücke ein Wasserstand von zwei Metern.

Auf der Übersicht des Landeshochwasserzentrums sind derzeit keine Warnungen ausgewiesen. Die übrigen Flüsse in Sachsen sind nach Angaben einer Sprecherin vollständig zurück in ihrem Bett. Angesichts des wechselhaften Wetters hänge die weitere Entwicklung von Schnee und Regen ab - für die Elbe auch in deren tschechischem Einzugsgebiet.