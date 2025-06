Der Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea ist erst einmal vom Tisch. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat ein Millionenangebot abgelehnt. „Wir haben telefoniert, am Ende sind wir nicht übereingekommen, weil wir unterschiedliche Vorstellungen über den aktuellen Wert des Spielers haben“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Medienrunde. Laut Medienberichten sollen die Engländer 55 Millionen Euro geboten haben.

Statt des vorzeitigen Wechsels auf die Insel wird der 20-jährige Gittens für den BVB bei der vom 14. Juni bis zum 13. Juli stattfindenden Club-WM in den USA auflaufen. „Jamie macht unsere Mannschaft definitiv besser. Wir sind froh, dass er da ist“, sagte Kehl.

Gittens-Rückkehr nach England aber wahrscheinlich

Gittens selbst soll sich mit dem Londoner Club aber schon einig sein. Und eine Rückkehr des 20-Jährigen, der 2020 aus der Nachwuchsakademie von Manchester City nach Dortmund gekommen war, nach England ist weiterhin nicht ausgeschlossen - vielleicht schon unmittelbar nach der Club-WM.

„Wir sind in einem guten Austausch und mal sehen, wie sich die Dinge in der Zukunft gestalten“, sagte Kehl einen Tag, nachdem Dortmund für über 30 Millionen Euro den 17-jährigen Jobe Bellingham verpflichtet hatte. Im Sommer könnten weitere Transfers folgen, dafür müsste der BVB aber auch Transfereinnahmen erzielen.

Gespräche mit Chelsea gehen weiter

„Ab einem gewissen Punkt, wenn man einen Spieler dazu nimmt, muss man natürlich auch verkaufen“, sagte Kehl. Vielleicht ja Gittens, dessen Vertrag 2028 endet und für den der BVB dem Vernehmen nach 65 Millionen Euro fordert. „Ich gehe davon aus, dass sein Marktwert nicht sinken wird“, sagte Kehl.

Gespräche zwischen Chelsea und Dortmund wird es in den nächsten Tagen ohnehin geben, da der Vertrag von Leihspieler Carney Chukwuemeka beim BVB am 30. Juni endet - mitten im Turnierverlauf der Club-WM. „Wir werden sehen, inwieweit wir ihn noch bis zum Ende des Turniers behalten können. Da wird es noch mal Gespräche geben“, kündigte Kehl an.