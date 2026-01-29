Vor dem Duell in Leipzig steht hinter dem Einsatz eines Mainzer Offensivakteurs ein Fragezeichen. Dafür hat Trainer Urs Fischer wieder eine andere Option und verrät, wie er zur Fastnacht steht.

Mainz - Der 1. FSV Mainz 05 bangt vor dem Auswärtsspiel bei RB Leipzig um den Einsatz von Offensivspieler Sota Kawasaki. „Kawasaki musste gestern das Training beenden. Da wird noch ein Bild gemacht und dann können wir mehr sagen“, sagte Trainer Urs Fischer vor der Bundesliga-Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Es gehe in die muskuläre Richtung, ergänzte der 59-Jährige und verwies aber auf die noch ausstehende Bildgebung.

Vor einer Rückkehr in die Startelf steht indes Spielmacher Nadiem Amiri. Der Nationalspieler habe nach seinem siegbringenden Kurzeinsatz in der Vorwoche am nächsten Tag zwar noch „ein paar Nachwehen“ verspürt“, erklärte Fischer und betonte zugleich: „Das ist logisch, wenn man angeschlagen ist und dann so von null auf hundert geht. Aber er konnte die ganze Woche alle Trainings absolvieren und ist somit eine Möglichkeit für den Kader.“

Fischer: Ziel sind drei Punkte

Trotz der Außenseiterrolle will der Tabellen-16. beim Champions-League-Anwärter punkten. „Es gibt drei Punkte zu gewinnen. Das muss Ziel sein. Das ist in jedem Spiel so, egal wo man hinfährt. Sonst sollte man nicht in den Bus oder Flieger steigen“, sagte Fischer. Zuletzt gewann Mainz zwei Heimspiele, musste dazwischen aber eine 1:2-Niederlage in Köln hinnehmen. Zudem konnten sie keines der letzten sieben Auswärtsspiele in der Liga gewinnen.

Abseits des Sportlichen gestand der Schweizer beim Blick auf die nahende Fastnachtszeit: „Eigentlich ist das nicht so mein Ding. Mich zu verkleiden wird ganz schwierig. Aber sag niemals nie. Mich kann man schon auch überzeugen“, so Fischer. „Ich weiß hier in Mainz liebt man Fastnacht, das finde ich auch toll, aber es ist nicht so meins. Für mich entscheidend ist, dass wir Karneval auf dem Platz haben.“