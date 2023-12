Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße.

Hannover - Frost und Schneefall halten Niedersachsen auch zu Beginn der Woche fest im Griff, doch die Verkehrslage ist in großen Teilen des Landes in der Nacht zum Montag ruhig geblieben. Es war trotz anhaltender Glätte eine der ruhigsten Nächte seit einigen Tagen, wie Sprecher der Polizei aus Niedersachsen am Montagmorgen mitteilten. Es habe nur wenige witterungsbedingte Unfälle gegeben und diese hatten keine schwerwiegenden Folgen.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet bis zu fünf Zentimeter Neuschnee im Laufe des Montags bei kalten Temperaturen bis zu minus fünf Grad. Erst gegen Mitte der Woche soll das Thermometer nach derzeitigen Prognosen wieder über null Grad klettern.