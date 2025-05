Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg hat den bislang nur ausgeliehenen Abwehrspieler Denis Vavro fest verpflichtet. Per Kaufoption band der Fußball-Bundesligist den slowakischen Nationalspieler bis 2027 an sich. Vavro kam im vergangenen Sommer vom dänischen Spitzenclub FC Kopenhagen und wurde in Wolfsburg schnell zum Stammspieler. „Denis ist von seiner Mentalität her ein enorm wichtiger Spieler für uns. Er bringt einen großen Kampfgeist und viel Herzblut auf den Platz“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.