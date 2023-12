Borkum - Die Polizei hat einen angespülten Katzenhai auf Borkum gerettet. Das seltene Tier in der Nordsee befand sich in keinem guten Zustand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Passant fand den Katzenhai am Sonntag am Südstrand. Die Polizei sicherte das Tier und informierte das Nordsee-Aquarium. Dort soll der Meeresbewohner nun wieder aufgepäppelt werden.

In den küstennahen Gewässern der deutschen Nordsee gibt es nach Angaben des Multimar Wattforums in Tönning (Kreis Nordfriesland) drei Haiarten, sogenannte Grundhaie: den Kleingefleckten Katzenhai, den Großgefleckten Katzenhai und den Glatthai. Hundshaie sind eher vor Helgoland zu finden. Doch vor der Wattenmeerküste sind die Haie eher selten. Die genaue Population der Katzenhaie vor den deutschen Küsten ist nicht bekannt.