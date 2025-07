Dachwig - Mit Miauen und Kratzen hat eine Katze mutmaßlich das Leben ihres Frauchens gerettet. Als die 59-Jährige am Samstag hilflos in ihrer Wohnung in Dachwig (Landkreis Gotha) lag, sprang das Tier laut Polizei wohl durch ein geöffnetes Fenster nach draußen. Die Katze lief demnach wieder zurück ins Mehrfamilienhaus, miaute und kratzte an der Tapete im Treppenhaus und machte so die Nachbarn aufmerksam. Diese alarmierten die Polizei. Die Beamten vermuteten der Umstände wegen, dass die Katzenhalterin in Gefahr sei und ließen die Wohnungstür öffnen. So konnte die Frau schließlich die dringende medizinische Hilfe erhalten.