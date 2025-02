Alles beginnt am 22. Februar 1975 in einem Kulturhaus bei Dresden. Die Band Karat steht dort das erste Mal auf der Bühne. Genau 50 Jahre später wird das gefeiert. Mit neuer Tour und frischem Album.

Berlin - Die Band Karat feiert ihren 50. Geburtstag mit einer doppelten Premiere: Genau ein halbes Jahrhundert nach dem ersten Konzert startet in Berlin die Jubiläumstour - und zeitgleich erscheint ein neues Album. Zum Tournee-Auftakt im Kino Babylon in Berlin-Mitte hat Karat auch befreundete Musiker eingeladen. Sie sitzen mit im Publikum. Sänger Claudius Dreilich sagte über die Pläne für das Jubiläumskonzert: „Wir werden neue Songs vorstellen und alte Songs würdigen.“

Die großen Hits der Band, wie „Der blaue Planet“, „Über sieben Brücken musst du gehn“ oder „Albatros“ sind in der DDR entstanden. Über das neue Album mit dem Titel „Hohe Himmel“ sagte Dreilich, es sei auf die gleiche Art und Weise produziert worden, wie es vor 40 Jahren üblich war: „Jeder Ton wurde live eingespielt. Es kommt nichts vom PC oder der KI.“ Erstmals habe die Band sich zudem in ein Songwriter-Camp zurückgezogen - eine Woche lang zu fünft an einem See.