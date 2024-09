In Halle hüpft zu Wochenbeginn ein Känguru durch die Stadt. Die Polizei will es einfangen - hat zunächst jedoch keinen Erfolg.

Halle - In Halle ist ein entflohenes Känguru unterwegs. Das Tier wurde am Morgen gegen 5.00 Uhr von einem Tramfahrer entdeckt und der Polizei gemeldet, wie die Behörde mitteilte. Einsatzkräfte rückten demnach in die Delitzscher Straße im Osten der Stadt aus, um es wieder einzufangen - zunächst jedoch ohne Erfolg. Auch am Vormittag war das Tier noch auf freiem Fuß. Laut einem Polizeisprecher gehört es zu einem nahegelegenen Alpakahof. Zunächst hatte die „Volksstimme“ berichtet.