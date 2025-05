München - Für den Schlusspunkt des FC Bayern in dieser Bundesliga-Saison sorgte der alte und neue Torschützenkönig. „Das perfekte Ende einer brillanten Saison“, kommentierte Harry Kane umgehend. Tor Nummer 26 für den deutschen Fußball-Meister FC Bayern München erzielte der 31 Jahre Engländer zum 4:0-Endstand am 34. und letzten Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim. In der 86. Minute traf Kane - es war das 99. Tor der Münchner der Saison.

„Ich danke Euch für die Unterstützung“, schrieb Kane bei X, vormals Twitter und blickte schon mal voraus auf die große Titelfeier an diesem Sonntag in München: „Morgen feiern wir diesen Titel zusammen.“ Mitfeiern werden auch die FCB-Frauen, die neben der Meisterschaft auch den Pokal gewonnen haben.

Kompany setzt Kane erstmal auf die Bank

Allerdings musste sich Kane in Sinsheim erstmal ein wenig gedulden. Trainer Vincent Kompany verzichtete in der Startaufstellung auf seinen Torjäger. „Für ihn war die Woche vielleicht nicht so optimal, wie ich mir das gewünscht habe. Das ist aber normal“, sagte Kompany und deutete vor dem Anpfiff eine gewisse Müdigkeit bei dem Engländer nach der Feier auf Ibiza zu Wochenbeginn an. In der 61. Minute kam Kane, eingewechselt für Thomas Müller in dessen letztem Bundesligaspiel für die Münchner.

Für Kane war der Triumph in der Liga vor einer Woche der erste Titel seiner Karriere gewesen - entsprechend groß auch die Freude. Zwei Jahre hatte er beim FC Bayern darauf warten müssen. Der Gewinn der deutschen Meisterschaft war für den 31 Jahre alten Engländer überhaupt der erste Mannschafts-Erfolg: „Ich habe lange darauf gewartet.“

Zehn Tore weniger als in der Saison 2023/2024

Anders als auf die Torjägerkanone. In seiner ersten Bundesliga-Saison war Kane mit 36 Treffern Torschützenkönig geworden. 2024 hatte er im Bayern-Trikot auch den Goldenen Schuh als bester Torschütze Europas gewonnen.

Dreimal war der frühere Tottenham-Profi Schützenkönig der englischen Premier League (2016, 2017, 2021). Außerdem war der Neuner erfolgreichster Torjäger bei der Weltmeisterschaft 2018 sowie der Europameisterschaft 2024 und der Champions-League-Saison 2023/24.

In dieser Saison erzielte Kane 26 Tore in der Bundesliga. „Ich versuche, mich immer zu verbessern, aber ohne meine Mitspieler wäre das alles so nicht möglich gewesen. Ich genieße es“, sagte Kane. Den zweiten Platz teilen sich der Dortmunder Angreifer Serhou Guirassy und Leverkusens Mittelstürmer Patrik Schick, die jeweils 21 Tore erzielten. Beste deutsche Schützen sind auf den Rängen vier und fünf die Nationalstürmer Jonathan Burkardt (18) und Tim Kleindienst (16).