München - Die Basketballer von Syntainics MBC haben das erste Playoff-Spiel beim FC Bayern München mit 60:78 (27:41) verloren. Bei den Gästen konnte nur Michael Devoe (17) zweistellig punkten. Dies schafften für die Gastgeber in Shapazz Napier (12), Jack White, Vladimir Lucic, Justus Hollatz und Devin Booker (je 10) gleich fünf Spieler. Die zweite Partie in der Serie „Best of Five“ wird am Dienstag, 18.30 Uhr in der Weißenfelser Stadthalle gespielt.

Der deutsche Pokalsieger konnte nur bis zum 22:21 (11.) mithalten. Dann zogen die favorisierten Bayern bis zur Pause auf 14 Punkte davon und ließen sich diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand nehmen.