In Thüringen bleibt es trotz Sonnenschein frostig. Besonders in den frühen Morgenstunden kann es in Tieflagen sehr kalt werden.

Erfurt - In Thüringen ist es kalt, aber sonnig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sorgt eine kalte Luftströmung aus Skandinavien für trockene, frostige Luft in der Region. Tagsüber zeigt sich die Sonne, und die Temperaturen steigen auf null bis fünf Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es laut DWD klar, die Temperaturen sinken auf bis zu minus zehn Grad. Am Donnerstag setzt sich das sonnige, trockene Wetter fort. Bei Höchstwerten von minus drei bis ein Grad bleibt es frostig.