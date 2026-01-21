Berlin - Für die Basketballer von Alba Berlin hätte der Auftakt in die zweite Gruppenphase der Champions League nicht besser laufen können. „Das ist ein großartiger Sieg für uns. Nicht nur, weil Bursa viel Qualität und einen tiefen Kader hat, sondern weil wir auswärts gewonnen haben“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 94:90-Erfolg beim türkischen Club Tofas Bursa am Dienstagabend.

Zumal es lange Zeit gar nicht danach aussah. Erst Ende des dritten Viertels ging Alba überhaupt erstmalig in Führung. „Sie haben uns dominiert. Ihre Physis hat uns sehr zu schaffen gemacht und wir brauchten, um uns an dieses Spiel und die Umstände zu gewöhnen“, sagte Ojeda. Doch die Berliner steigerten sich nach dem Seitenwechsel, fanden ihren Rhythmus. „Weil wir immer daran geglaubt haben“, lobte der Spanier sein Team.

Lob für Delow und Mattisseck

In der hitzigen Schlussphase bewies sein Team zudem starke Nerven – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. „Es ist eine Qualität dieser Mannschaft. Und das überrascht, weil wir ein junges Team sind. Und das hat diese Qualitäten normalerweise in solchen Situationen nicht“, sagte Ojeda. Lob gab es vor allem für die Eigengewächse Malte Delow (24) und Jonas Mattisseck (26). „Sie führen in solchen Momenten. Obwohl sie noch jung sind, haben sie schon viele Spiele und Erfahrungen sammeln können. Und das zahlt sich jetzt aus“, sagte der Sportdirektor.

Mit dem Erfolg in Bursa hat Alba einen ersten Schritt Richtung Viertelfinale gemacht – mehr aber auch nicht. „Das bedeutet gar nichts. Es ist noch zu früh, um von Tendenzen reden zu können. Es warten noch schwierige Aufgaben auf uns“, warnte Ojeda. Zumal die wohl schwierigste Aufgabe in dieser Gruppe bereits nächste Woche Mittwoch wartet. Dann muss Alba beim Gruppenmitfavoriten AEK Athen antreten.