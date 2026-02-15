Auch in der kommenden Woche bleibt es kalt. Hin und wieder fällt Schnee oder gefrierender Sprühregen.

Es bleibt weiterhin winterlich mit Schnee und Minusgraden in Niedersachsen und Bremen.

Hannover - Der Winter lässt nicht locker: Auch in der kommenden Woche gibt es Schnee, Glatteis und Frost in Niedersachsen und Bremen. „Das Hoch wandert nordostwärts ab, von Westen nähert sich ein Tief, das Niederschläge mitbringt“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Schnee in der Nacht zu Montag möglich

In der Nacht zu Montag erwartet der DWD in der ersten Hälfte im Westen des Landes Niederschläge, die dann ostwärts ziehen. Dabei können 1 bis 5 Zentimeter Schnee fallen. Die Tiefsttemperaturen liegen im Westen bei minus 1 Grad, im Wendland bei bis zu minus 7 Grad und an der Küste bei minus 2 Grad.

Am Montag zieht von Südwesten mildere Luft nach Niedersachsen, die Niederschläge gehen laut Meteorologin in Regen über. Dann ist Glatteis möglich. Die Temperaturen liegen im äußersten Südwesten bei 3 bis 4 Grad, in Richtung Elbe bei minus 2 Grad und an der Küste bei 2 Grad.

In der Nacht zu Dienstag gehen die Niederschläge laut DWD zunehmend wieder in Schnee oder gefrierenden Sprühregen über. In der Nordosthälfte sinken die Temperaturen auf minus 2 bis minus 3 Grad, im Westen des Landes auf 1 bis 2 Grad.

Schauer am Dienstag bei Plusgraden

Nach derzeitigem Stand erwartet der DWD am Dienstag Schauer, die teils auch noch als Schnee niedergehen. Im Großteil des Landes gibt es demnach Plusgrade, im Südwesten liegen die Temperaturen bei 5 Grad, im Nordosten bei 2 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch gibt es noch Niederschläge, meist als Schnee. Tendenziell bleibt es dann in den folgenden Tagen tagsüber bei leichten Plusgraden, in den Nächten gibt es weiterhin Frost.