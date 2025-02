Lenzerheide - Der Biathlon-Weltcup in Oberhof verliert nach fast 30 Jahren seinen traditionellen Termin Anfang Januar. Wie aus dem vom Weltverband IBU veröffentlichten Wettkampfkalender bis 2030 hervorgeht, werden die Rennen am Rennsteig ab dem übernächsten Winter erst Ende Februar oder Anfang März durchgeführt. Grund dafür sei, die „günstigeren Wetterbedingungen gegen Ende der Saison zu nutzen“, teilte die IBU mit.

Oberhof, das 2026 damit letztmals den Auftakt ins Kalenderjahr ausrichtet, bleibt bis mindestens 2030 aber ebenso dauerhaft Teil des Weltcups wie Ruhpolding in Bayern. Deutschland ist also weiterhin das einzige Land mit zwei Veranstaltungsorten.

Nun stehen Änderungen an: Seit 1997 machte der Weltcup am Rennsteig regelmäßig zu Beginn des Jahres Station, diese Tradition wird nun beendet. „Die erste Januarwoche war ja wegen der Witterungsbedingungen nicht immer ganz einfach“, sagte Stefan Schwarzbach, Vorstandsmitglied beim Deutschen Skiverband (DSV), der dpa. „Mit der Verschiebung um sechs bis sieben Wochen sollten die Biathlonfans nach Einschätzung der Wetterexperten hoffentlich etwas häufiger den blauen Thüringer Himmel sehen.“

Jahres-Auftakt 2027 in Ruhpolding kein „Wunschszenario“

Die Verschiebung sei auch ein erklärter Wunsch des DSV gewesen, „dem nun mit der Kalenderreform Rechnung getragen wurde“, sagte Schwarzbach. Zufrieden zeigte sich der DSV, zwei Weltcups zu behalten. „Das ist bei der stetig wachsenden Anzahl an guten Orten keine Selbstverständlichkeit“, sagte Schwarzbach. „Andererseits zeigt das aber auch die Wertschätzung und den hohen Stellenwert, den Deutschland als Biathlon-Land genießt.“

Einmalig wird Ruhpolding den Weltcup in knapp zwei Jahren in der ersten Januar-Woche ausrichten, danach ab 2028 aber auf den angestammten Platz in der zweiten Woche des Jahres zurückkehren. Die Auftakt-Veranstaltung 2027 sei dabei kein „Wunschzenario“ gewesen, sagte Schwarzbach. Trotzdem habe man dem Vorschlag „letztendlich gemeinsam zugestimmt, um das Gesamtkonstrukt und damit die Reform nicht zu gefährden“.

Neues zweitägiges Event auf der Pokljuka

Neu ist zudem, dass in den Saisons 2026/2027 und 2028/2029 an einem Wochenende Ende Dezember/Anfang Januar ein zweitägiges Weltcup-Event auf der Pokljuka/Slowenien ausgetragen wird. Dafür wird in diesen Wintern das Eröffnungswochenende im November gestrichen, um die Anzahl an Wettkämpfen gleich zu halten.