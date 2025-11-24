Der plötzliche Tod von Landrat Tobias Heilmann veränderte im Landkreis Gifhorn vieles. Sein Nachfolger ist der jüngste Landrat in Niedersachsen, politisch aber alles andere als unerfahren.

Gifhorn - Nach dem überraschenden Tod des bisherigen Gifhorner Landrats Tobias Heilmann übernimmt der 34-jährige Philipp Raulfs das Amt. Der Verlust habe tief bewegt, mit etwas Abstand freue er sich nun auf die Aufgabe, sagte der SPD-Politiker bei der offiziellen Amtsübernahme. Raulfs war Ende Oktober mit 53,6 Prozent der Stimmen als Landrat gewählt worden.

Mit erst 34 Jahren ist er jüngster Landrat Niedersachsens und zählt auch bundesweit zu den jüngsten Politikern in diesem Amt. Sein Alter sei für ihn aber kein Nachteil. Raulfs sieht vielmehr die Möglichkeit, mit jüngeren Menschen auf Augenhöhe zu reden.

Als Landrat in einem der flächengrößten Landkreise Niedersachsens will Raulfs Schwerpunkte auf die Bereiche Wirtschaft, Bildung sowie Zivil- und Katastrophenschutz legen. Zuletzt war er haushaltspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und saß seit 2017 als Abgeordneter im Landtag. Zudem war Raulfs seit 2021 Bürgermeister der Gemeinde Hillerse.