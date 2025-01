Ein zwölfjähriger Junge will in Berlin-Prenzlauer Berg die Straße überqueren. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.

Junge wird in Berlin von Straßenbahn erfasst - verletzt

Am Freitag ist ein Junge in Berlin mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. (Symbolbild)

Berlin - Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist ein Junge von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Zwölfjährige habe am Freitag versucht, die Bornholmer Straße zu überqueren, teilte die Polizei mit. Dabei habe er nach ersten Erkenntnissen die von rechts kommende Straßenbahnlinie M13 übersehen. Der 66-jährige Tramfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Den Angaben zufolge wurde der Junge gegen ein Begrenzungsgitter geschleudert. Er erlitt dabei Verletzungen am Kopf und Oberkörper und wurde in ein Krankenhaus gebracht.