Rammenau - Bei einem Unfall in Rammenau (Landkreis Bautzen) ist eine 19 Jahre alte Mopedfahrerin am Samstag gestorben. Wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte, hatte sie auf die B 98 auffahren wollen und dabei die Vorfahrt eines Autofahrers missachtet. Nach der Kollision starb die junge Frau noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer (51) und zwei Insassen - eine 44 Jahre alte Frau und ein 85-jähriger Mann - kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wurde auf etwa 35.000 Euro beziffert. Die Bundesstraße blieb an der Unfallstelle stundenlang gesperrt.