Eine junge Frau soll von zwei Menschen im Sommer in einer Holzkiste in einem kleinen Ort festgehalten worden sein. Zum Prozessstart werden Details zu dem nach einem Alptraum klingenden Fall erwartet.

Eine Frau und ein Mann sind am Landgericht Erfurt angeklagt, weil sie eine junge Frau nackt in eine Holzkiste gesperrt haben sollen. (Archivbild)

Erfurt/ - Weil sie eine junge Frau nackt in einer Holzkiste gesperrt haben sollen, sind ein Mann und eine Frau aus Thüringen am Landgericht Erfurt angeklagt. Der Prozess soll am Freitag (9.00 Uhr) beginnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den 53 und 56 Jahre alten Angeklagten unter anderem gemeinschaftliche Geiselnahme in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor, wie das Gericht mitteilte.

Sie sollen im Zeitraum vom 5. bis zum 8. Juli dieses Jahres die damals 19-Jährige zuerst in einem Fahrzeug bewusstlos gemacht haben. Dann sollen die beiden Angeklagten das Opfer in eine Scheune in einem kleinen Ort im Landkreis Sömmerda gebracht, dort gefesselt und festgehalten haben.

Fluchtversuch soll gescheitert sein

Nach einem missglückten Fluchtversuch soll die junge Frau zunächst in einen Autokofferraum gesperrt und dann unter Drohungen mit einem Elektroschocker dazu gezwungen worden sein, unbekleidet in die Holzkiste zu steigen, so der Vorwurf weiter. Der angeklagte Mann soll die Kiste dann verschlossen und mit Gegenständen beschwert haben. Polizisten sollen die zuvor als vermisst gemeldete 19-Jährige aus Nordthüringen in der Kiste schließlich entdeckt und befreit haben. Bis Februar sind Verhandlungstage geplant.