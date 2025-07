Herschdorf - Ein 15-Jähriger ist mehrere Tage nach einem Verkehrsunfall an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Jugendliche saß in einem Auto, das am Freitag bei Herschdorf (Ilm-Kreis) mit einer Baumgruppe kollidierte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Auto mit drei Jugendlichen an Bord kam bei einem Überholvorgang von der Straße ab. Alle drei Insassen wurden zunächst schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Am Steuer saß ein 18-Jähriger.