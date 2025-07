Jugendliche werfen Steine von Autobahnbrücke in Rastede

Mehrere Jugendliche haben am Samstag Steine von einer Brücke auf die Autobahn geworfen. (Symbolbild)

Rastede - Drei Jugendliche haben am Samstagnachmittag Steine von einer Autobahnbrücke in Rastede (Landkreis Ammerland) auf die A29 geworfen und dabei ein Auto beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das Fahrzeug gegen 17:45 Uhr im Bereich der Motorhaube getroffen. Der Fahrer konnte die Spur halten und blieb unverletzt.

Die Täter flüchteten anschließend in ein Wohngebiet und warfen dabei weitere Steine auf Häuser. Eine Haustür wurde beschädigt. Eine Anwohnerin konnte die Jugendlichen videografieren, was der Polizei half, sie schnell zu identifizieren. Gegen die drei laufen nun mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.