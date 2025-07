In Ferropolis wird angefeuert

Gräfenhainichen - Bei der Deutschen Grill- und BBQ-Meisterschaft treten in diesem Jahr 28 Teams aus ganz Deutschland an. Profi-Teams müssen dabei laut der German Barbecue Association (GBA) sieben Gänge an zwei Tagen grillen, bei Amateur-Teams sind es fünf Gänge. Dabei stehen den Teams verschiedene, festgelegte Zutaten zur Verfügung. Unter anderem müssen vegetarische Gerichte, Hähnchen, Frühstück oder ein Dessert mit Stachelbeeren und löslichem Kaffee gegrillt werden. Das Preisgeld beträgt insgesamt 12.600 Euro.