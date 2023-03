Templin - Eine Gruppe Jugendlicher soll in der brandenburgischen Kleinstadt Templin in der Uckermark am Wochenende mit Vorschlaghämmern randaliert haben. Nach Angaben der Polizei entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Ein Sprecher der Polizeiinspektion Uckermark sagte am Sonntag: „Sowas hatten wir hier definitiv noch nicht. Sie hatten große Vorschlaghämmer dabei.“

Jugendliche seien durch das Stadtgebiet gezogen und hätten wahllos Scheiben an Gebäuden eingeworfen, Wartehäuschen, Fahrkartenautomaten und Briefkästen zertrümmert. Mauerwerk und Außenfassaden etwa auf Bahnhofs- und Firmengeländen seien mit Vorschlaghämmern bearbeitet worden, sagte der Polizei-Sprecher.

Die Polizei habe vier Jugendliche aus Templin im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stellen können. Sie seien der Polizei bereits bekannt. Zeugen schilderten, es habe sich um eine Gruppe von acht bis zehn Teenagern gehandelt.