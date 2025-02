Oranienburg - Eine 14-Jährige ist in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) in der Nähe einer Schule angefahren und schwer verletzt worden. Die Jugendliche trat am Morgen nach dem Aussteigen hinter einem Bus auf die Straße, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde sie von einer Autofahrerin erfasst. Das Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.