Magdeburg - Die Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr weniger Besucher verzeichnet als im Vorjahr. Auch zu den Übernachtungszahlen vor der Corona-Pandemie fehle noch einiges, sagte der geschäftsführende Vorstand des Jugendherbergswerks in Sachsen-Anhalt, Simon Bischoff. Im vergangenen Jahr übernachteten in den Jugendherbergen in Sachsen-Anhalt rund 256.600 Besucherinnen und Besucher. Im Vorjahr waren es mehr als 261.000, vor der Pandemie knapp 315.000 Besucher.

Besonders bei Familien und Freizeitgruppen hätten sich die Zahlen noch nicht wieder erholt, betonte Bischoff. „Dies betrachten wir mit Sorge und versuchen, besonders für Familien an den Wochenenden Lust auf einen kurzen Trip in eine Jugendherberge zu machen.“ Bei den Freizeitgruppen fehle es oft an Ehrenamtlichen, die die Fahrten begleiten und organisieren könnten.

In Sachsen-Anhalt gibt es 14 Jugendherbergen, allein sechs davon im Harz. Vor der Pandemie waren es nach Angaben des Landesverbands der Jugendherbergen noch drei Häuser mehr.