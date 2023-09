Berlin - Mit Literatur, Kunst und Comedy im Programm starten am Dienstag die Jüdischen Kulturtage in Berlin. „Bildende und darstellende Kunst, Musik, Literatur und nicht zuletzt der berühmte Humor sind charakteristische Elemente der jüdischen Kultur“, teilten die Veranstalter mit. Auftreten werden bekannte Gesichter wie etwa der Publizist Michel Friedman, Journalistin Shelly Kupferberg, Musiker Guy Braunstein und Comedian Mordechi Rosenfeld (kurz: MODI). Auch Mode soll vorgestellt werden als Hommage an den Einfluss jüdischer Modemacher in Berlin vor dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Die 36. Jüdischen Kulturtage mit insgesamt 38 Veranstaltungen vom 5. bis 14. September werden von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin ausgerichtet.