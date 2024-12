Salzhausen - Die englische Prinzessin Anne und ihr erster Ehemann Mark Phillips logierten schon im Josthof in Salzhausen in der Lüneburger Heide. Die Pferdeliebhaber wählten die Unterkunft mitten in dem Heideort während des internationalen Reitturniers im benachbarten Luhmühlen im Landkreis Harburg. Vor sieben Jahren brannten weite Teile des Reetdach-Ensembles ab, zwei der vier historischen Fachwerkgebäude fielen den Flammen zum Opfer. Nun plant ein Hotelbetreiber aus dem Landkreis Stade ein Millionen-Projekt.

„Die Lage ist wunderschön, es gibt eine gute Infrastruktur und das Örtchen ist vital“, sagte Investor Alexander Piskorski der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem knapp 3.500 Quadratmeter großen Areal mit tausendjähriger Geschichte soll bis Sommer 2027 aus der Brandruine ein Boutique-Hotel mit 30 Zimmern entstehen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen nach Angaben von Piskorski, der auch in Stade ein Hotel betreibt, bei etwa fünf Millionen Euro.

Mit einem besonderen Weihnachtsmarkt, den Lüneburger Eventplaner mit einer aufwendigen Illumination eines Reetdachgebäudes organisieren, sollte am Wochenende Mut für das große Projekt gemacht werden. Bei der Restaurierung ist vor allem der Denkmalschutz eine Herausforderung. Wenn der Bebauungsplan genehmigt ist, soll im Frühsommer nächsten Jahres mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Man wolle aus dem Josthof wieder einen Treffpunkt machen, der auch den Ort belebt, erzählt Piskorski.