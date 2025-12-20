Die Thüringerinnen bleiben Abstiegskandidat Nummer eins. Am 14. Spieltag kassiert der Fußball-Bundesligist die zehnte Niederlage. Eine deutsche Nationalspielerin trifft doppelt.

Sinsheim (dpa) – Die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena verabschieden sich mit einem ernüchternden Auftritt und als Tabellenletzter in die Weihnachtspause. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg kassierten die Thüringerinnen beim 1:5 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim die bereits zehnte Niederlage.

Nach 14 Spieltagen bleibt das Team von Trainer Florian Kästner mit nur sechs Punkten stark abstiegsbedroht. Der Rückstand auf Platz zwölf beträgt drei Zähler.

DFB-Spielerin Cerci mit Doppelpack

Hoffenheims Nationalspielerin Selina Cerci (10./62. Minute), Melissa Kössler (53.) und Franziska Harsch (60.) brachten die Gastgeberinnen in Führung. In der Schlussphase legte Chiara Hahn (79.) nach. Nelly Juckel (77.) verwandelte einen Foulelfmeter zum Jenaer Ehrentreffer.

Jena konnte fast überhaupt keine Torgefahr entwickeln und leistete sich in der Defensive zu viele folgenschweren Patzer. Das Duell war für beide Teams der Auftakt in die Rückrunde. Hoffenheim bleibt auf Rang vier.