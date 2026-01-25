Die Thüringer gewinnen dank eines starken Endspurts deutlich gegen Vechta. Eine starke Dreierquote ist der Schlüssel für die Wende.

Jena - Die Basketballer von Science City Jena haben sich in der Bundesliga näher an die Playoff-Plätze herangearbeitet. Die Thüringer bezwangen Rasta Vechta vor heimischer Kulisse mit 95:78 (45:50). Den größten Anteil am siebten Saisonsieg des Aufsteigers hatten Keith Braxton JR mit 22 Punkten und Joe Wieskamp mit 18 Zählern. Für die Gäste war Alonzo Verge Jr. mit 22 Punkten der beste Werfer.

Bis zum 32:32 (15.) lieferten sich beide Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe. Dann zog Vechta eine Minute vor dem Seitenwechsel auf 50:40 davon. Die Gastgeber kämpften sich bis zur Pause noch auf fünf Punkte heran, lagen beim 55:54 (26.) erstmals wieder vorn und gingen mit einer 67:62-Führung ins letzte Viertel.

Beim 75:65 (34.) lagen die Jenaer erstmals zweistellig vorn und bauten ihren Vorsprung dank ihrer überragenden Dreierquote aus. 12 von 25 Distanzwürfen landeten im Korb der Gäste. Außerdem hatten die Thüringer auch die Lufthoheit unter den Brettern und lagen bei den Rebounds mit 45:26 klar vorn.