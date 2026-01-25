Wegen Glätte bleiben bekannte Schlösser und Parks in Berlin und Potsdam am Montag geschlossen. Doch wie lange bleibt alles zu? Was Besucher jetzt beachten müssen.

Berlin/Potsdam - Die Schlösser und Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg bleiben am Montag wegen Glatteisgefahr geschlossen. Weil sich auf gefrorenen Böden gefährliche Glätte bilden könne, sei dies vorbeugend zum Schutz der Besucher entschieden worden. Betroffen sind unter anderem das Schloss Charlottenburg in Berlin und das Schloss Sanssouci und der umliegende Park in Potsdam.

Der Wetterdienst erwartet Niederschläge, zunächst als Schnee, später solle der Schnee dann rasch in Regen übergehen. Es müssen mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Wegen und Straßen gerechnet werden, hieß es. Auch in den kommenden Tagen seien abhängig von der Wetterlage über Schließungen oder Teilsperrungen von Anlagen möglich.