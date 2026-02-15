Jena - Fußball-Regionalligist FC Carl Zeiss Jena hat ein Spendenkonto für seinen offenbar schwer erkrankten früheren Spieler und Trainer Heiko Weber eingerichtet. „Mit großer Bestürzung haben wir von der schweren Erkrankung Heiko Webers erfahren. Sofort war es uns ein Bedürfnis, in irgendeiner Form Hilfe zu leisten“, heißt es auf der Vereinsseite.

Mit dem Geld sollen die immensen Kosten einer Schmerztherapie zur Linderung im Alltag etwas gedeckt werden. Die Spendenaktion wurde vom Ehrenrat, dem Wahlausschuss und dem Fanbeauftragten des FC Carl Zeiss initiiert.

Weber absolvierte zwischen 1888 und 2000 mit Unterbrechungen 264 Spiele für Jena. Zudem trainierte er die Thüringer mehrfach und schaffte in den Jahren 2005 und 2006 mit dem Team den Durchmarsch von der Oberliga in die 2. Bundesliga. In verschiedenen anderen Funktionen war der aus Thale stammende Weber außerdem beim FC Energie Cottbus, FC Erzgebirge Aue und ZFC Meuselwitz tätig.

„Wer Heiko kennt, weiß, was für ein unfassbar empathischer Mensch er ist. Er hat unseren Verein als Spieler und Trainer über 20 Jahre maßgeblich mitgeprägt. Wir stehen an der Seite Heikos, dem wir in dieser Phase ganz viel Kraft wünschen. Und wir sind sicher, dass die Liebe der Fans, die er sich mit seinem Auftreten und seinen Leistungen verdient hat, ihm ganz viel Kraft geben kann, die er jetzt so dringend braucht“, sagte Jenas Präsident Ralph Grillitsch.