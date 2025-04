Mehr als jeder zweite Jugendliche in Sachsen-Anhalt nimmt an der Jugendweihe teil. (Archivbild)

Magdeburg/Halle - Die Jugendweihe bleibt in Sachsen-Anhalt das mit Abstand am häufigsten gewählte Ritual auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Aktuell hätten sich mehr als 6.500 Jugendliche angemeldet, hieß es auf Nachfrage beim Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe e.V. Damit nehme über die Hälfte der Kinder im Land an der Jugendweihe teil. Insgesamt seien 160 Feierstunden geplant. „Die Zahl wird erfahrungsgemäß noch leicht steigen, da nach wie vor Last-Minute-Anmeldungen möglich sind“, so Geschäftsführerin Melanie Hunker.

Es handele sich in vielen Familien um eine Tradition. „Viele Eltern entscheiden sich auch aus Empfehlung für uns. Sie haben eine Feierstunde in den Vorjahren miterlebt oder ihnen wurde darüber berichtet“, so Hunker. Mit der Jugendweihe vor 30 Jahren oder zu DDR-Zeiten habe das heute sehr wenig zu tun. Vielmehr seien die Feiern auf die Generation zugeschnitten.

Gut 3.500 Konfirmationen in der EKM

Der Anteil konfessionell gebundener Familien ist in Sachsen-Anhalt vergleichsweise gering - Tausende Jugendliche nehmen aber auch hier an den christlichen Übergangsritualen teil. In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, die sich im Wesentlichen über Sachsen-Anhalt und Thüringen erstreckt, werden etwa 3.500 Jugendliche zwischen Palmsonntag und Pfingstsonntag konfirmiert, so ein Sprecher. In der kleineren Evangelischen Landeskirche Anhalts gab es laut einer Sprecherin im vergangenen Jahr rund 120 Konfirmanden, die Zahl sei in etwa konstant. Das katholische Bistum Magdeburg zählte im vergangenen Jahr knapp 160 Firmungen.

Kirchen bieten Alternative für konfessionsfreie Jugendliche

Die christlichen Kirchen bieten für konfessionsfreie Jugendliche die alternative Feier zur Lebenswende an. Aus dem katholischen Bistum Magdeburg hieß es, die Nachfrage bei Jugendlichen und ihren Familien sei hoch. Allein in Halle gebe es fast 850 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, das sei ein neuer Höchststand. Über 1.000 Jugendliche nähmen im gesamten Bistum Magdeburg an der Feier zur Lebenswende teil. Die Feier zur Lebenswende ist ökumenisch getragen, also gemeinsam mit der evangelischen Kirche.

Den jungen Menschen, die zumeist die achte Klasse besuchen, und ihren Familien werde nicht einfach nur eine festliche Stunde geboten, die Jugendlichen würden bei der Lebenswende von Anfang an aktiv in die Planung und Durchführung eingebunden. Das Bistum Magdeburg bietet diesen Übergangsritus seit dem Jahr 2000 an.