Kamenz - In Sachsen ist die Zahl der Menschen, die 65 Jahre oder älter sind, in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Freistaat lebten Ende 2022 genau 1 088 268 Menschen dieser Altersgruppe, wie das Statistische Landesamt am Dienstag anlässlich des Tages der älteren Generation am 3. April mitteilte. 15 Jahre zuvor waren es noch knapp unter eine Million Menschen. Frauen dominieren in der Statistik der älteren Menschen mit 57 Prozent aufgrund der höheren Lebenserwartung von etwa vier Jahren. Dies spiegelt sich den Angaben zufolge auch am hohen Anteil von 80 Prozent verwitweter Frauen an allen 293.145 verwitweten Menschen wider.