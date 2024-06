Sachsen-Anhalt hat weiter erhebliche Probleme, Lehrkräfte für die Schulen zu finden. Anfang Mai hatte das Bildungsministerium 511 Stellen ausgeschrieben, auf 268 davon gab es keine geeigneten Bewerber, so eine Ministeriumssprecherin.

Magdeburg - Sachsen-Anhalt hat weiter erhebliche Probleme, Lehrkräfte für die Schulen zu finden. Anfang Mai hatte das Bildungsministerium 511 Stellen ausgeschrieben, auf 268 davon gab es keine geeigneten Bewerber, wie eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch in Magdeburg auf Nachfrage mitteilte. Das war mehr als jede zweite Stelle. Auch Zulagen für schwer zu besetzende Stellen lockten kaum Lehrkräfte an: von 75 dieser Jobs blieben 62 ohne geeigneten Bewerber.

Insgesamt hätten sich 254 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet - 79 davon ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und 175 Seiteneinsteiger. Bislang wurden laut Ministerium 229 Angebote verschickt, 57 haben die Bewerberinnen und Bewerber schon angenommen. Aktuell läuft die nächste Ausschreibungsrunde. Sie endet am 30. Juni.