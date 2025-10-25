Schnee, Eis und Minusgrade: Der Begriff „Jahrhundertwinter” macht Schlagzeilen. Doch Experten mahnen zur Vorsicht. Was über den kommenden Winter bekannt ist.

Einige Prognosen warnen vor einem Jahrhundertwinter, doch lässt sich so etwas überhaupt seriös vorhersagen? Das sagen Experten.

Berlin/Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Steht Deutschland ein "Jahrhundertwinter" bevor? Schon jetzt sind die Temperaturen eisig und der erste Schnee ist gefallen.

In den Medien kursieren Meldungen, die über einen Extremwinter spekulieren. Dabei kommen etwa eine mögliche Abschwächung des Polarwirbels und eine beginnende Phase des kühlenden Klimaphänomens La Niña als Ursache zur Sprache.

Was ist ein "Jahrhundertwinter" eigentlich?

Eine wissenschaftliche Definition vom "Jahrhundertwinter" gibt es nicht. Es handelt sich aber auf jeden Fall um einen Winter, der extrem kalt und schneereich ist.

Das Wort komme nicht vom Deutschen Wetterdienst (DWD), sagte Meteorologe Andreas Walter gegenüber der Berliner Morgenpost. Ihm zufolge ist der Begriff "aus der Luft gegriffen".

Winter-Prognosen: Wie belastbar sind sie überhaupt?

Und der DWD bremst: Eine Winter-Prognose sei aktuell noch "sehr unsicher". Zwar erstellen meteorologische Dienste wie der DWD hierzulande sogenannte Jahreszeitenvorhersagen. Diese liefern jedoch keine konkreten Wetterdaten für einzelne Tage oder Wochen.

Stattdessen beruhen sie auf Wahrscheinlichkeiten für klimatische Tendenzen über einen Zeitraum von etwa drei Monaten. Es handelt sich dabei also nicht um klassische Wetterprognosen, sondern um langfristige Vorhersagen, die auf komplexen Klimamodellen basieren.

Saisonale Vorhersagen beschreiben klimatische Tendenzen über drei Monate hinweg und unterscheiden sich deutlich von der täglichen Wettervorhersage. Zwar lassen sich daraus Hinweise auf mögliche Entwicklungen ableiten, doch die Aussagekraft bleibt begrenzt.

Jahrhundertwinter 2025/26: Was lässt sich schon sagen?

"Insgesamt gibt es zwischen den verschiedenen Modellen der Weltorganisation für Meteorologie große Unterschiede bei der Vorhersage des Polarwirbels, der Bodenluftdruckfelder und der Nordatlantischen Oszillation", so der DWD. "Viele Modelle sagen für den Winter 2025/2026 einen schwachen Polarwirbel in der Stratosphäre vorher."

Ein schwacher Polarwirbel könne zeitlich und räumlich versetzt eine großräumige Veränderung troposphärischer Zirkulationsmuster nach sich ziehen. Damit könnten arktische Luftmassen in den Süden vordringen und das Winterwetter bestimmen.

"Ob solche Kaltlufteinbrüche über Europa ausbrechen, kann lediglich ein paar Wochen im Voraus vorhersagt werden", betont der DWD. "Von einem 'Jahrhundertwinter' kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesprochen werden."

Die DWD-Prognose lautet stattdessen: "Die aktuelle Temperaturvorhersage zeigt für Deutschland eine starke Tendenz (86 Prozent) für einen normalen bis wärmeren Winter (Dezember bis Februar) im Vergleich zum Durchschnitt der Winter im Zeitraum 1991 bis 2020."

Der DWD betont aber: "Die Vorhersagequalität der saisonalen Klimavorhersage ist schlecht."

Wettervorhersage: Sind langfristige Prognosen besser geworden?

Lara Wallberg vom Max-Planck-Institut für Meteorologie fällt eine positivere Bewertung: "Saisonale Vorhersagen für den europäischen Winter bleiben eine anspruchsvolle Aufgabe, sind aber im Vergleich zu anderen Jahreszeiten relativ am zuverlässigsten und haben sich besonders in den letzten Jahren merklich verbessert."

Großräumige Tendenzen – etwa ein eher milder oder kälter verlaufender Winter – ließen sich zunehmend konsistenter abbilden.

Doch auch Wallberg unterstreicht: "Dennoch bleiben Unsicherheiten aufgrund der komplexen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Ozean und Stratosphäre bestehen, auch wenn verbesserte Modelle heute realistischere Wahrscheinlichkeitsabschätzungen als früher liefern."

Insgesamt seien saisonale Temperaturprognosen für den europäischen Winter mäßig zuverlässig, während Niederschlagsvorhersagen oft nur geringe Aussagekraft hätten. "Dennoch sind saisonale Wintervorhersagen wertvoll, weil sie wahrscheinliche Trends aufzeigen, die für Energieplanung, Landwirtschaft oder Straßen- und Katastrophenmanagement genutzt werden können."

Extreme Schneestürme und Schneefälle: Wann erlebte Deutschland die letzten Extremwinter?

Im Laufe des 20. Jahrhunderts erlebte Deutschland zwei außergewöhnlich kalte Winter. Besonders herausragend war die Saison 1962/63: Mit einer durchschnittlichen Temperatur von -5,5 Grad Celsius gilt sie als der kälteste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Sogar der Bodensee fror damals vollkommen zu – bislang zum letzten Mal.

Auch der Extremwinter 1978/79 dürfte einigen in Erinnerungen geblieben sein. Damals suchten Schneestürme, Schneefälle und Kälte von außergewöhnlichem Ausmaß Deutschland heim.

In der DDR wurde Rügen durch einen 72-stündigen Schneesturm von der Außenwelt abgeschnitten. In Jena waren Babys aufgrund einer Fernwärmehavarie in Lebensgefahr. Sie wurden mit dem Bus ins warme Krankenhaus gebracht.

Sind "Jahrhundertwinter" aufgrund des Klimawandels überhaupt noch möglich?

Extremwinter wie im 20. Jahrhundert seien heute aufgrund des Klimawandels sehr unwahrscheinlich. Dem SWR zufolge werden die Winter im Durchschnitt milder. Wetterextreme, dazu gehören auch starke Schneefälle, sind aber weiterhin möglich.

Die Winter in den Jahren 2009/10 und 2010/11 waren in den vergangenen Jahren am kältesten.