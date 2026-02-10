Konzern aus Niedersachsen Jägermeister beruft neue Finanzchefin in den Vorstand
Der Kräuterlikör-Hersteller Jägermeister verstärkt sein Vorstandsteam mit einer neuen Finanzchefin. Die 43-jährige Carmen Schmidt bekommt die Verantwortung für mehrere Bereiche.
Wolfenbüttel - Der Spirituosenhersteller Jägermeister holt Carmen Schmidt als neue Finanzchefin. Die 43-Jährige sei vom Aufsichtsrat zum 1. Mai in den Vorstand berufen worden, teilte die Mast-Jägermeister SE mit Hauptsitz im niedersächsischen Wolfenbüttel mit. Neben weiteren Führungspositionen war Schmidt zuletzt Chief Financial Officer (CFO) von P&G Personal Health Care Europe.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carmen Schmidt eine international sehr erfahrene Top-Managerin der Konsumgüterindustrie für die Mast-Jägermeister SE gewinnen konnten“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Mehrheitsgesellschafter Florian Rehm laut der Konzernmitteilung. Im Vorstandsteam mit Michael Volke (CEO) und Berndt Kodden werde Schmidt Ressortverantwortung für Finanzen, Produktion und Verwaltung übernehmen.