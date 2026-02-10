Der Kräuterlikör-Hersteller Jägermeister verstärkt sein Vorstandsteam mit einer neuen Finanzchefin. Die 43-jährige Carmen Schmidt bekommt die Verantwortung für mehrere Bereiche.

Wolfenbüttel - Der Spirituosenhersteller Jägermeister holt Carmen Schmidt als neue Finanzchefin. Die 43-Jährige sei vom Aufsichtsrat zum 1. Mai in den Vorstand berufen worden, teilte die Mast-Jägermeister SE mit Hauptsitz im niedersächsischen Wolfenbüttel mit. Neben weiteren Führungspositionen war Schmidt zuletzt Chief Financial Officer (CFO) von P&G Personal Health Care Europe.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Carmen Schmidt eine international sehr erfahrene Top-Managerin der Konsumgüterindustrie für die Mast-Jäger­meister SE gewinnen konnten“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende und Mehr­heitsgesellschafter Florian Rehm laut der Konzernmitteilung. Im Vorstandsteam mit Michael Volke (CEO) und Berndt Kodden werde Schmidt Ressort­verantwortung für Finanzen, Produktion und Verwaltung übernehmen.